Boete van toezichthouder voor biotech-bedrijf Esperite

Het is biotech-bedrijf Esperite nog niet gelukt om de jaarcijfers over 2018 te publiceren, terwijl dat allang had gemoeten. Omdat het eerder ook al laat was met inzage in de boekhouding, heeft de Autoriteit Financiële Markten het bedrijf nu een boete van 312.500 euro opgelegd.

Het is de eerste keer dat de AFM zich geroepen voelt om zo'n boete op te leggen. Bedrijven zijn wel vaker te laat met hun jaarcijfers, maar normaal gesproken blijft het bij een waarschuwing als ze beloven hun leven te beteren.

Eigenlijk wilde de toezichthouder het bedrijf een boete van 6,25 miljoen euro opleggen. Maar de AFM noemt de draagkracht van Esperite "zeer beperkt" en denkt dat het bedrijf door een miljoenenboete ten onder zou gaan. Om dat te voorkomen en beleggers te beschermen, wordt nu volstaan met een lagere boete.

Handel meerdere keren stilgelegd

Het is niet de eerste keer dat Esperite, dat aan de Nederlandse beurs genoteerd staat, negatief in het nieuws komt. De toezichthouder heeft de handel in de aandelen afgelopen tijd al meerdere keren stilgelegd om beleggers in staat te stellen uit te zoeken wat er aan de hand is.

Zo verschenen er eind vorig jaar berichten dat Esperite failliet was. Daarna kwam het bedrijf met een mededeling dat de rechtbank in Zutphen het faillissement teniet had gedaan.

Stamcellen kwijtgeraakt

Eerder deze maand meldde het AD dat dochterbedrijf CryoSave buisjes met stamcellen was kwijtgeraakt tijdens een transport naar Polen, en dat het Zwitserse Openbaar Ministerie een onderzoek is gestart.

Het bedrijf wordt verdacht van verduistering, crimineel wanbeheer, faillissementsfraude en het overtreden van de transplantatie-wet. Die berichten noemde het bedrijf toen "slecht geïnformeerd". De cellen zouden 'veilig' zijn.

Een week later kwam Esperite met de mededeling dat het geen verantwoordelijkheid meer draagt voor CryoSave. De volgende dag volgde de mededeling dat er inderdaad een onderzoek loopt in Zwitserland, naar CryoSave en diens voormalig directeur.

Inmiddels zegt Esperite op de eigen website dat het geen operationele activiteiten meer heeft. De onderneming heeft zichzelf omgedoopt tot investeringsbedrijf, "volledig gericht op de winst voor aandeelhouders".