'Koper legt voor miljoenen beslag op weiland grondhandelaar'

Een boze koper heeft voor miljoenen beslag laten leggen op stukken grond van grondhandelaar Groza. Het gaat om alle stukken weiland die het bedrijf nog niet heeft verkocht. Groza zegt dat de werkzaamheden nu noodgedwongen stilliggen, en voelt zich "kapotgemaakt". Dat meldt Het Financieele Dagblad na eigen onderzoek.

Grondhandelaar Groza, een van de grotere in zijn soort in Nederland, koopt stukken grond op van boeren en knipt die op in stukjes. Die kleinere stukjes verkoopt het bedrijf weer door aan particulieren.

De stukjes grond zouden interessant zijn voor de kopers, omdat ze volgens Groza meer waard kunnen worden als in de toekomst het bestemmingsplan voor het gebied wijzigt, bijvoorbeeld voor woningbouw.

In een eerder onderzoek van het FD staat dat van de grofweg 27.000 stukken grond die Groza voor 700 miljoen had verkocht, er nog geen enkel bestemmingsplan is gewijzigd. Tot grote ontevredenheid van de kopers.

Boze kweker

Een kweker uit Noord-Holland die 13 miljoen euro betaalde voor stukjes grond, heeft nu beslag laten leggen op de meer dan 70 stukken weiland die Groza nog niet heeft verkocht. De ontevreden koper hoopt dat de rechter de koopovereenkomst vernietigt, waardoor hij zijn geld terugkrijgt. Grond die Groza nog niet heeft verkocht, zou daarvoor gebruikt moeten worden.

Grondhandel staat tot nu toe niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten, omdat de aankoop van grond officieel niet wordt aangemerkt als een belegging. Mogelijk komt daar verandering in als gevolg van een recente uitspraak van een Gerechtshof. Daaruit kan worden opgemaakt dat grond die in de verkoop gaat de kenmerken heeft van een beleggingsobject.

Eerdere rechtszaken

Eerder zijn al rechtszaken door kopers aangespannen tegen Groza. Daarbij werd geen schadevergoeding toegekend, onder meer omdat Groza de kopers voldoende op de risico's had gewezen.

Bovendien was volgens de rechter niet duidelijk vast te stellen hoeveel schade de kopers hebben geleden. De waarde van land is moeilijk in te schatten, onder meer doordat bij een eventuele wijziging van een bestemmingsplan grond alsnog meer waard kan worden.

In een schriftelijke reactie aan de krant, laat de eigenaar van Groza weten dat hij zich zelf slachtoffer voelt. "We zijn willens en wetens kapotgemaakt." Zolang het beslag niet is opgeheven kan hij geen stukken grond verhandelen. "Groza ziet zich daarom gedwongen de activiteiten onmiddellijk te staken ter voorkoming van een faillissement."