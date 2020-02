Carnavalsoptocht Breda gaat door in aangepaste vorm

De carnavalsoptocht vandaag in Breda gaat door. Wel wordt de volgorde van de optocht aangepast: de vijftien grote wagens die de meeste wind vangen rijden voorop.

De organisatie zegt tegen Omroep Brabant het weer goed in de gaten te houden. "We hebben voor de veroorzaken. Naar verwachting zijn de grote wagens dan al binnen.

De afgelopen dagen werden meer dan honderd optochten afgelast vanwege het slechte weer in Limburg en Brabant. Zo gingen de grote optochten van Eindhoven op zaterdag, en Tilburg op zondag, niet door. Regen en vooral harde wind gooiden roet in het eten.

In veel plaatsen wordt de optocht op een andere dag ingehaald, in andere dorpen en steden moeten ze het dit jaar doen zonder optocht. De optochten in Den Bosch en Roermond gaan vandaag ook gewoon door.