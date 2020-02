Premier Mahathir van Maleisië dient ontslag in, gevolgen onduidelijk

In Maleisië heeft premier Mahathir Mohamad bij de koning zijn ontslag aangeboden. Mahathirs partij trekt zich bovendien terug uit de regeringscoalitie. Het lijkt erop dat Mahathir zo wil voorkomen dat zijn oude rivaal Anwar Ibrahim de macht krijgt.

In 2018 ging de 94-jarige Mahathir met Anwar een coalitie aan. Mahathir beloofde toen dat Anwar na een aantal jaar het premierschap zou overnemen.

Of er nieuwe verkiezingen komen, is onduidelijk. Volgens internationale persbureaus zal Mahathir mogelijk proberen met anderen een nieuwe coalitie te vormen.

Onder vuur

In de coalitie zaten vier partijen. Toen zij twee jaar geleden besloten tot samenwerking werd dat gezien als een uniek moment in de geschiedenis van Maleisië. Sinds 1957, toen er een einde kwam aan het bewind van de Britten, was in het land steeds dezelfde coalitie aan de macht geweest.

Mahathir kwam vorig jaar in het MH17-dossier onder vuur te liggen, nadat hij kritisch was geweest over bevindingen van het Joint Investigation Team (JIT). De onderzoekscommissie had vier verdachten aangewezen, maar volgens Mahathir ging het slechts om "van horen zeggen".