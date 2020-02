Wekdienst 24/2: rechtszaak over uitlevering Assange en Trump bezoekt India

Wat heb je gemist?

Het aantal plofkraken is afgelopen jaar flink toegenomen, maar bij het overgrote deel wordt er geen buit gemaakt. In 16 procent van de gevallen gaan daders er aantoonbaar met geld vandoor. Dat schrijft het AD op basis van politiecijfers. Volgens de krant is het voor het eerst dat de politie een slagingspercentage voor plofkraken bekendmaakt.

Vorig jaar werden 95 kraakpogingen gedaan. Dat is een stijging van 55 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

