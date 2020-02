Consumentenbond: van alles mis met spullen van webshops buiten EU

De bond deed het onderzoek samen met vijf Europese zusterorganisaties. Ook rook- en koolmonoxidemelders werden onderzocht. Een deel van de rookmelders ging niet af bij brand en geen van de koolmonoxidemelders waarschuwde bij te hoge concentraties, zeggen de onderzoekers.

En zo gaat de lijst van gebreken nog even door: zeven van de elf tandenbleekmiddelen bevatten meer waterstofperoxide dan toegestaan. In vijf van de zeven sieraden zaten te veel zware metalen als cadmium of lood. Eén armband bevatte zelfs 4000 keer meer cadmium dan toegestaan.

Verder was er nog speelgoed waarvan makkelijk kleine onderdelen loskwamen, waardoor een kind zou kunnen stikken. Ook was er make-up zonder een ingrediëntenlijst of alleen een Chinese lijst.