Grote brand in loods in de buurt van Schiphol

In de buurt van Schiphol heeft een grote brand gewoed in een loods. Er is asbest bij vrijgekomen, maar de Veiligheidsregio Kennemerland liet weten dat dat zich niet heeft verspreid.

De brand aan de Schipholweg in Boesingheliede brak rond middernacht uit. Al snel bleek de loods niet meer te redden. De brandweer heeft voorkomen dat de vlammen oversloegen naar naastgelegen panden.

De loods werd verhuurd aan verschillende bedrijven. Een deel van de ruimte stond leeg.

Het vliegverkeer op Schiphol heeft er weinig last van gehad. Rond 02.15 uur was de brand onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk tot in de ochtend duren. De hulpdiensten zeggen dat er rekening gehouden moet worden met stankoverlast.