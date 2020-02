Rood-groen wint in Hamburg, AfD lijkt nipt kiesdrempel te halen

De verkiezingen in de Duitse deelstaat Hamburg zijn gewonnen door de sociaaldemocratische SPD en de Groenen. Volgens de voorlopige uitslagen levert de rechts-populistische AfD iets in en lijkt de partij net de kiesdrempel te hebben gehaald.

De CDU van Angela Merkel behaalde in de deelstaat Hamburg het slechtste resultaat ooit. Op de achtergrond speelt een landelijke politieke crisis en de nasleep van de dodelijke aanslag uit extreemrechtse hoek in de stad Hanau.

Waar vooral in Oost-Duitsland de AfD in opmars is, blijft Hamburg vrijwel zeker de laatste deelstaat waar een rood-groene coalitie aan de macht is.

Groenen bijna verdubbeld

De SPD verloor weliswaar ten opzichte van de vorig verkiezingen, maar krijgt vooralsnog veruit de meeste stemmen: 38 procent tegenover 45,6 procent in 2015. De Groenen zijn de grote winnaar. Volgens de voorlopige uitslagen kregen ze 25,5 procent van de stemmen, twee keer zoveel als vorige keer. Beide partijen hebben in hun campagne fors ingezet op het thema klimaatverandering.

CDU leverde een paar procentpunt in en staat nu op 11,3 procent tegenover 15,9 vijf jaar geleden. De AfD stond eerder op de avond op 4,7 procent, maar later steeg dat dat tot 5 procent. Als dat zo blijft is het net genoeg om niet de zetels in het lokale parlement te verliezen. Ook voor de liberale FPD wordt het spannend. Ook deze partij staat vooralsnog precies op de kiesdrempel van 5 procent.

Maandagavond wordt de definitieve uitslag verwacht. Hamburg is na Berlijn de grootste stad van het land en heeft net als de hoofdstad de status van deelstaat.