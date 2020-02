Tientallen raketten afgevuurd vanuit Gaza op zuiden Israël

Vanuit de Gazastrook zijn vandaag twintig raketten afgevuurd op Israël. Volgens het Israëlische leger zijn tien projectielen onderschept door luchtdoelraketten.

Niemand raakte gewond. Eerder op de dag werd een Palestijn gedood bij de grens met Gaza. Volgens het Israëlische leger probeerde hij een explosief te plaatsen bij het hek dat Israël van de Gazastrook afscheidt.

De raketten kwamen neer in en bij de steden Ashkelon en Sderot in het zuiden van Israël, vlak bij de Gazastrook. In Ashkelon gingen de schuilkelders open en werden publieke bijeenkomsten afgelast vanwege de raketbeschietingen.

Explosieven

De raketbeschietingen volgden op het incident eerder vandaag bij de grens met Gaza. Twee Palestijnen werden door Israëlische militairen beschoten, een kwam daarbij om het leven. Volgens Israël ging het om leden van een islamitische strijdgroep die explosieven wilden plaatsen.

Een Israëlische bulldozer die het lichaam van de gedode Palestijn bij de grens optakelde en afvoerde, werd door tientallen demonstranten bekogeld.

Videobeelden van het incident circuleren op sociale media en veroorzaken veel ophef. Volgens een woordvoerder van Hamas heeft Israël het lichaam ontheiligd en moet het daarvoor de gevolgen dragen.