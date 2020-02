16-jarige jongen gedood bij steekpartij Alphen aan den Rijn

Bij een steekpartij in Alphen aan den Rijn is vannacht een 16-jarige jongen uit Amsterdam om het leven gekomen. De politie heeft een 18-jarige jongen uit Alphen aan den Rijn aangehouden.

Rond 01.00 uur kreeg de politie een melding van een steekpartij in een woning. Het slachtoffer was uit de woning gevlucht en werd in de buurt gevonden. Hij is nog gereanimeerd, maar overleed aan zijn verwondingen.

Ook raakten een 53-jarige vrouw uit Alphen aan den Rijn en een 19-jarige jongen uit Amsterdam gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht en zijn buiten levensgevaar. Een 17-jarige voorbijganger raakte lichtgewond.

Een eerste onderzoek van de politie wijst erop dat het gaat om een incident in de relationele sfeer. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep West dat de verdachte ook zijn eigen moeder, de vrouw van 53, heeft neergestoken.