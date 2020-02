Ruimtetoerisme in de startblokken, maar wie kan het betalen?

Maar ruimtetoerisme op grote schaal zal pas echt van de grond komen as SpaceX zijn Starship, waar meer passagiers in kunnen dan in ieder ander ruimtevaartuig, vluchtwaardig en rendabel kan maken. Hoe snel dat lukt, is afwachten, zegt SpaceX-kenner Ronald Klompe. "Elon Musk is traditioneel nogal optimistisch met zijn planning. Er moet nog heel veel gebeuren, de raket is nog in het teststadium."

Alle ruimtevaartbedrijven zijn zich ervan bewust dat de hele sector nog in de kinderschoenen staat. Zelfs al zitten de aandelen van Virgin Galactic de laatste weken flink in de lift en heeft het al ruim 600 tickets verkocht, ook daar wedden ze niet op één paard.

Van den Berg: "SpaceShipTwo kan ook kleine satellieten lanceren. En SpaceX verdient veel meer met satellietlanceringen en transporten naar het ISS. Het ruimtetoerisme zit er wel echt aan te komen, maar voor geen enkel bedrijf zal het de komende jaren een kernactiviteit zijn."