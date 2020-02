Jongen gewond door explosief materiaal in weiland Oldeholtwolde

In een weiland bij het Friese Oldeholtwolde is gisteravond een 17-jarige jongen gewond geraakt bij een ongeluk met explosief materiaal.

De politie heeft na het ongeluk de omgeving afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzocht de zaak en heeft de rest van het materiaal veilig gesteld, meldt Omrop Fryslân.

De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Ook is niet bekend om wat voor explosief materiaal het gaat.