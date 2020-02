50 jaar carnaval op Curaçao: meer dan glitters en praalwagens

Over de geschiedenis van het carnaval op het eiland wordt verschillend gedacht. Zo wordt er gezegd dat het feest zoals het nu gevierd wordt, een direct gevolg is van de rellen van 30 mei 1969. Toen werd Willemstad in brand gezet door boze werknemers van de Isla-raffinaderij, vanwege de lage salarissen en slechte werkomstandigheden. Het Curaçaose bestuur zou toen onder invloed van Nederland in 1970 het carnaval in Curaçaose stijl hebben geïntroduceerd, om het volk rustig te houden.

"Bullshit", zegt Cuales daarover. "Ik was erbij, bij die opstand op 30 mei. Het heeft niets met elkaar te maken." Volgens hem werd carnaval namelijk in de jaren 50 al gevierd op Curaçao. "Toen was het nog een elitair feestje met maskers in een club, waar je alleen op uitnodiging binnenkwam. Al ver voor 30 mei waren wij bezig met een comité om het carnavalsfeest te populariseren. Het is óns feest, niet van het bestuur."

Dat staat ook in de deze week gepubliceerde editie '50 jaar Carnaval', van de lokale krant Amigoe. Volgens de krant werd al in 1961 het 'Centrale Karnaval Komité Curaçao' opgericht om het carnaval voor iedereen toegankelijk te maken. Het was niet makkelijk om de status quo aan te passen, schrijft de krant. Toch werd elk jaar een optocht georganiseerd, en werden de maskers in de club langzaam vervangen door hoofdtooien en praalwagens, tot het carnaval dat we nu kennen.

Bekijk hier hoe het carnaval op Curaçao er in 1989 aan toe ging: