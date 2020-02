Marineschip De Ruyter aangekomen in Golfregio

Het marinefregat De Ruyter is aangekomen in Abu Dhabi. Vanuit daar gaat het patrouilleren in de Straat van Hormuz.

In de zeestraat was het vorig jaar onrustig, toen olietankers aangevallen werden. Ook enterde de Iraanse Revolutionaire Garde een schip.

Het marinefregat moet voorkomen dat aanvallen plaatsvinden en moet informatie verzamelen in de zeestraat. Het commando ligt in handen van Frankrijk, dat er ook vaart met een fregat. Daarnaast hebben de Amerikanen een aparte missie opgezet in het gebied.

De Ruyter komt in juni weer terug.