Australië staat stil bij slachtoffers bosbranden: 'Herstel zal levenslang duren'

In het olympisch stadion van Sydney is een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de slachtoffers van de bosbranden in New South Wales. Bij de verwoestende branden zijn de afgelopen maanden 25 mensen in de deelstaat omgekomen: negentien burgers, drie leden van de vrijwillige brandweer en drie collega's uit de VS die waren komen helpen.

Premier Morrison bedankte in een toespraak alle brandweermensen die hebben meegeholpen bij het blussen van het vuur. Hij sprak er zijn afschuw uit dat kinderen de doodskist van hun vader moesten kussen en moeders gedwongen waren hun kinderen te begraven.

Ook de commandant van de brandweer stond stil bij de gezinnen die voor de rest van hun leven zijn getekend. "Aan de families en geliefden van degenen die zijn omgekomen: we weten dat jullie harten de afgelopen maanden zijn gebroken. We beseffen dat het herstel een leven lang zal duren", sprak Shane Fitzsimmons.

Symbolisch werden zes paar laarzen op het podium in het stadion geplaatst. Die stonden voor de levens van de zes omgekomen brandweermannen.