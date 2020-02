Wekdienst 23/2: Wind hindert carnavalsoptochten en paus praat over migratie

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vanwege de harde wind zijn tal van carnavalsoptochten afgelast. Onder meer door optochten in Heerlen, Sittard en Tilburg is een streep gezet. Waar ze minder last hebben van de wind? Op Aruba. In Oranjestad wordt voor de 66ste keer de Grand Parade gehouden, het hoogtepunt van het carnavalsseizoen op het eiland.

De paus bezoekt in het Italiaanse Bari een bijeenkomst met zo'n zestig bisschoppen uit landen rond de Middellandse Zee. Er is de afgelopen dagen door de bisschoppen onder meer gesproken over migratie. Het slotdocument wordt aangeboden aan de paus.

Epke Zonderland hoopt in Melbourne zicht te houden op deelname aan de Spelen in Tokio. De voortekenen zijn goed. De Fries plaatste zich als eerste voor de rekstokfinale. Maar hij moet het toernooi winnen om weer op gelijke hoogte te komen met de Japanner Miyachi, zijn belangrijkste rivaal in een strijd om een olympisch ticket.

Wat heb je gemist?

Bernie Sanders heeft de Democratische voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Nevada gewonnen. Hij werd al als favoriet gezien nadat hij de meeste stemmen haalde in de eerste twee voorverkiezingen in Iowa en New Hampshire.

Oud-vicepresident Joe Biden kwam als tweede en oud-burgemeester Pete Buttigieg als derde uit de bus.

Het wachten is nu vooral op Super Tuesday, 3 maart. Dan zijn er in veertien staten tegelijk voorverkiezingen en wordt het steeds duidelijker wie het in november tegen president Trump zal opnemen.

Anders nieuws uit de nacht:

En dan nog dit:

Een bijzondere invalbeurt in het ijshockey gisteravond. De man die normaal de ijsmachine bestuurt is als goalkeeper ingevallen voor de Carolina Hurricanes. Zij verloren in de wedstrijd zowel hun eerste als de reservekeeper. De regels schrijven voor dat het thuisspelende team in zo'n geval voor een vervanger moeten zorgen.

De Toronto Maple Leafs besloten de man die normaal gesproken met een zamboni de ijsvloer prepareert in te zetten. En dat deed hij niet onverdienstelijk. De 42-jarige Canadees David Ayres stopte acht schoten van de Maple Leafs. En mede daardoor wisten de Hurricanes met 6-3 te winnen.

Ayres werd hiermee de oudste goalie die tijdens zijn debuut een wedstrijd wint op het hoogste ijshockeyniveau in de Verenigde Staten en Canada.