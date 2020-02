Carnaval Braziliaanse deelstaat overschaduwd door geweld rond politiestaking

In de Braziliaanse deelstaat Ceará worden de jaarlijkse carnavalsfestiviteiten deels overschaduwd door een al dagen durende staking van de militaire politie. Door die staking is het geweld er fors toegenomen. Er zijn in drie dagen tijd 88 mensen gedood, melden lokale media op basis van cijfers van overheden.

In de noordoostelijke deelstaat heeft de militaire politie het werk neergelegd met als eis meer salaris. Door de staking is er een enorme veiligheidscrisis ontstaan, zei correspondent Nina Jurna in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen. Inwoners, onder wie criminelen, maken misbruik van de situatie.

"In de steden hebben gemaskerde agenten de macht overgenomen", vertelde Jurna. "Vanwege het carnavalsweekend is dat extra gevaarlijk. In vijf steden is het carnaval dan ook afgelast." De burgemeester van Paracuru benadrukte dat hij de veiligheid van feestvierders niet meer kon garanderen.

In Ceará raakte deze week een senator gewond. In de stad Sobral werd hij neergeschoten toen hij probeerde om met een graafmachine een blokkade van stakers te beëindigen.

Vrees voor verdere escalatie

President Bolsonaro heeft 2000 militairen naar het gebied gestuurd. Voor hem is de situatie een dilemma. De president heeft beloofd criminaliteit hard aan te pakken en spreekt geregeld zijn steun uit voor de ordediensten. Bolsonaro zou de agenten daarmee onbedoeld sterken in hun eisen.

Politiediensten mogen in Brazilië niet staken, maar toch bestaat de vrees dat de acties zich uitbreiden. In de deelstaat Minas Gerais kregen agenten er ruim 40 procent loon bij na te hebben gedreigd met een staking.