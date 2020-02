'Omstreden oorlogsburgemeester Hoogeveen mag geen ereburger meer zijn'

In de Drentse gemeente Hoogeveen gaan stemmen op om verwijzingen naar de omstreden burgemeester Jetze Tjalma weg te halen. Het gaat bijvoorbeeld om het Burgemeester Tjalmapark bij het stadhuis. Tjalma was na de capitulatie in 1940 de eerste burgemeester in Nederland die een lijst van Joodse inwoners aan de Duitse bezetter overhandigde. Ook werd op zijn gezag een voetpad aangelegd over Joodse graven.

Behalve een naamswijziging wil de SGP in Hoogeveen ook dat Tjalma het ereburgerschap wordt ontnomen. Hij was bijna dertig jaar lang burgemeester van de gemeente. In 1963 werd hij benoemd tot ereburger, in 1985 overleed hij.

Al tijdens de oorlog gingen geruchten over Tjalma's 'nazi-vriendelijk' handelen, maar er kwam nooit een officieel onderzoek naar de burgervader. De Drentse historicus Albert Metselaar was degene die Tjalma's samenwerking met de Duitsers op het spoor kwam. Hij deed onderzoek naar de omstreden burgemeester en pleit er nu voor hem niet langer te eren. "Een ereburger moet iemand zijn waar je tegenop kijkt. Dat moet een voorbeeld zijn."

Eerst onderzoek door NIOD

Het college van Hoogeveen is terughoudend. Het gemeente bestuur wil eerst dat het Instituut voor oorlogs- holocaust- en genocidestudies (NIOD) onderzoek doet naar Tjalma. De resultaten van dat onderzoek moeten vervolgens aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

SGP-fractievoorzitter Brand van Rijn is bang dat dat lang gaat duren. Hij wil dat de kwestie wordt opgelost voordat Hoogeveen in april de bevrijding viert. "Eerst dit onrecht rechtzetten, daarna pas verdergaan met herdenken."