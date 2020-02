Khamenei lijkt Iraans parlement stevig in handen te houden

Aanhangers van de hoogste leider ayatollah Khamenei stevenen af op een grote meerderheid in het Iraanse parlement. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de parlementsverkiezingen van gisteren, die bekend zijn gemaakt op de Iraanse staatstelevisie.

Zo zijn de dertig kandidaten die straks namens de hoofdstad Teheran in het parlement zetelen allemaal gelieerd aan de Revolutionaire Garde. Volgens persbureau Reuters bezet het elitekorps van het Iraanse leger straks 178 van de 290 parlementszetels.

Lage opkomst

Vooraf was al duidelijk dat de conservatieven waarschijnlijk zouden winnen. In aanloop naar de parlementsverkiezingen werden veel hervormingsgezinde kandidaten op verschillende gronden afgewezen.

Het is officieel nog niet bekend hoeveel van de 58 miljoen stemgerechtigde Iraniërs naar de stembus zijn gegaan, maar persbureau Reuters meldt op basis van onbevestigde bronnen dat het opkomstpercentage op 45 procent ligt. Dat zou het laagste percentage zijn sinds de Islamitische Revolutie in 1979.

Khamenei hoopte juist op een hoge opkomst, omdat hij daarmee steviger in het zadel zou komen te zitten. Stemmen was een nationale plicht, zei hij gisteren nog, en stembureaus bleven vijf uur langer open.

Turbulente tijd

De verkiezingen vinden plaats in een turbulente tijd voor het land. Vanwege de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani vorige maand is de spanning met de VS flink opgelopen. Daarnaast zijn veel Iraniërs ontevreden over de economische situatie en over de manier waarop het regime een aantal crises heeft aangepakt.

Sinds eind vorig jaar roeren ontevreden burgers zich in het hele land, maar de antiregeringsprotesten worden door ordetroepen hard neergeslagen. Volgens anonieme bronnen bij de Iraanse regering zijn er zeker 1500 mensen om het leven gekomen.

Vorige maand gingen betogers opnieuw de straat op, nadat de Iraanse regering het neerhalen van een Oekraïens passagierstoestel bij hoofdstad Teheran had toegegeven. Bij die vliegramp kwamen alle 176 inzittenden om het leven.