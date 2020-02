Protesten na 'opzettelijke storing' bij verkiezingen Dominicaanse Republiek

In de Dominicaanse Republiek gaan inwoners al dagenlang de straat op vanwege de geannuleerde gemeentelijke verkiezingen, vorige week zondag. Toen werd, ongeveer vier uur nadat de stemlocaties waren geopend, de verkiezing geschorst vanwege een storing in het elektronische stemsysteem.

Demonstranten en de politie vermoeden dat de storing opzettelijk was. In het onderzoek zijn deze week twee mensen opgepakt die vermoedelijk met de storing te maken hadden, maar zij zijn inmiddels weer vrijgelaten. De verkiezingscommissie heeft wel zijn IT-directeur geschorst.

Uit onvrede verzamelden honderden demonstranten zich sinds begin deze week voor het gebouw van de verkiezingscommissie (JCE) in de hoofdstad Santo Domingo. Ook in andere steden kwamen mensen samen.

Onafhankelijk onderzoek

Het was de eerste keer dat het elektronische systeem bij een officiële verkiezing werd gebruikt, en alleen in 18 van de 158 gemeenten in de Dominicaanse Republiek. Het ging onder meer om een aantal grote steden. Het was de bedoeling dat in totaal 62,4 procent van de kiezers zijn stem elektronisch kon uitbrengen. In de overige gemeenten werd gebruik gemaakt van papieren stembiljetten.

Het Openbaar Ministerie was een onderzoek begonnen, maar dat is op verzoek van de regering opgeschort, zodat de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) het kan overnemen. Dat garandeert onafhankelijkheid, vindt de regering: "We moeten een manier vinden om een betrouwbaar onderzoek uit te voeren om te bepalen wat er gebeurd is en of het systeem kwaadwillend is gemanipuleerd", zegt de juridisch adviseur van de president.

De OAS deed ook onderzoek naar de verkiezingen in Bolivia, waarbij de verkiezingsuitslag ongeldig werd verklaard in november.

Grote protestdag gepland

Ondertussen houden de Dominicanen de druk op de ketel, want voor vandaag staan er nieuwe protesten op het programma. En niet alleen in de Dominicaanse Republiek, maar ook in andere landen zoals de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Spanje verzamelen zich mensen om te demonstreren.

Op de Onafhankelijkheidsdag van de Dominicaanse Republiek, op 27 februari, willen demonstranten behalve tegen het gemankeerde kiessysteem ook opstaan tegen de politiek in het land. De organisatoren hopen dat die donderdag de grootste protestdag wordt.

Zij eisen uitleg over de storing en willen dat degenen die verantwoordelijk zijn sancties krijgen opgelegd. Ook vragen ze om meer transparantie rondom de nieuwe verkiezingen, die staan gepland op 15 maart. Dan wordt in alle gemeenten met papieren stembiljetten gestemd, is inmiddels besloten.