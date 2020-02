Vrijwilligers trotseren pittig weer om Biesbosch schoon te maken

Natuurbeheerder schrokken vorige week van het vele afval. Het natuurgebied aan de rand van de Biesbosch werkte prima als buffer toen het waterpeil in de rivieren snel steeg. Maar toen het water weer zakte, bleek dat overal troep lag. Boswachters spraken van een "plasticsoep" aan de vooravond van het broedseizoen. Vogels gaan dan nesten bouwen, en voorkomen moet worden dat ze daarvoor plastic gebruiken.

Daarom is vandaag een eerste snelle opruimactie, waarvoor zich onverwacht meer dan honderd vrijwilligers meldden. Volgende week zaterdag is er opnieuw een opruimactie.

Boswachter Van der Es verwacht overigens ook positieve gevolgen van de overstroming van het gebied. "In het voorjaar zie je terug wat het water heeft gedaan; dat heeft zand en kruiden afgezet. We zien dan in juni de flora en de bloemen vol in bloei staan", zei hij onlangs bij Rijnmond. "Een gebied als de Biesbosch heeft overstromingen nodig, dat hoort er gewoon bij."