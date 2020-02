Vleugeloperatie kan neergeschoten ooievaar niet redden

Het is de ooievaarsopvang in Herwijnen niet gelukt om een neergeschoten ooievaar te redden. De vogel werd twee weken geleden binnengebracht met een schotwond in de linkervleugel. Bij een operatie gisteren bleek dat de kogel niet te verwijderen was. Daarop heeft de dierenarts de ooievaar laten inslapen.

"Wie doet nu zoiets? Ga op een blikje schieten, dat maakt tenminste nog een leuk geluid", zegt verzorger Piet van Andel bij Omroep Gelderland.

Toen de ooievaar werd binnengebracht bij de opvang, was het Van Andel direct duidelijk dat het dier was neergeschoten. Volgens hem is een buks gebruikt.

Veel weefsel om de kogel

Bij de operatie probeerde dierenarts Marieke van Merwijk de kogel uit de linkervleugel te halen. Dat lukte niet, constateert de verzorger. "'Het lastige is dat er vaak heel veel weefsel om zo'n kogel gaat zitten, waardoor hij moeilijk te verwijderen is", aldus Van Andel.

Na twintig minuten opereren stopte de dierenarts. De kogel bleek muurvast te zitten. Omdat de ooievaar zich met één vleugel niet kan redden, liet de dierenarts het dier inslapen. Van Andel: "ik vind het vreselijk jammer om de ooievaar op deze manier te moeten verliezen. Het was niet nodig."

Vorig jaar mei werd in De Lutte, in Twente, een ooievaar doodgeschoten vanuit een auto. Het bleek te gaan om een mannetje met drie jongen die nog in het ei zaten Het achtergebleven vrouwtje kon de jongen niet in haar eentje voeden. Daarom werden de eieren uit het nest gehaald en in de opvang in Herwijnen in een broedmachine uitgebroed. Verzorger Van Andel bracht ze daarna met de hand groot totdat ze uitvlogen, meldt Omroep Gelderland.