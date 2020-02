Dieven betrapt met zakken vol geld in centrale bank in Brussel

Twee mannen zijn er in geslaagd in te breken in een bijgebouw van de Belgische Nationale Bank in Brussel. Ze wilden ervandoor gaan met zakken gevuld met muntgeld, maar werden nog in het pand door de politie overmeesterd.

Een woordvoerder van de Brusselse justitie zegt tegen Vlaamse media dat agenten meteen naar het gebouw gingen toen het alarm afging.

Beveiligers van het gebouw laten weten dat ze ook iemand hebben zien vluchten. De politie houdt er daardoor rekening mee dat er een derde dief was. Het is onduidelijk of hij een deel van de buit heeft meegenomen.

De twee gearresteerde verdachten zijn inmiddels verhoord. Ze zijn vrijgelaten, maar moeten zich over twee weken in de rechtbank melden.