Wekdienst 22/2: afgeblazen carnavalsoptochten en herdenking vergisbombardement

Goedemorgen, of alaaf, want een deel van Nederland viert dit weekend carnaval. In kustprovincies geldt code geel vanwege harde windstoten, daardoor kan het zijn dat er na Eindhoven ook in andere steden de carnavalsoptocht wordt afgeblazen. En in Nijmegen wordt het vergisbombardement herdacht waarbij in 1944 zo'n 800 mensen omkwamen.

Het wordt bewolkt en van tijd tot tijd valt regen of motregen. In de middag wordt de regen mogelijk even intensiever. De maxima liggen rond een graad of 10. Er staat een vrij krachtige tot aan zee harde, soms stormachtige zuidwestenwind. Daarbij komen in de kustprovincies zware windstoten voor van 75 tot 90 km/uur.