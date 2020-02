Carnaval in het noorden? Dat kan écht wel hoor

In Maastricht, Tilburg en Den Bosch doen ze er wellicht schamper over - carnaval vieren in het hoge noorden - maar in Kloosterburen en Groningen weten ze wel beter.

CV Oldeclooster in Kloosterburen is al vijftig jaar de noordelijkste carnavalsvereniging van ons land. Hij werd in 1970 opgericht door een café-eigenaar met roots in Brabant en telt maar liefst 1100 leden.

"Kunnen wij geen carnaval vieren?" Voorzitter Frans Hegeman van CV Oldeclooster is bijna beledigd. "Bij onze optocht vorig jaar waren wel zo'n 4000 bezoekers. En wij gaan door het jaar heen regelmatig op bezoek bij verenigingen in Limburg. Wij zijn namelijk ook lid van de Bond van Carnavalsverenigingen Limburg (BCL). Daar zijn zo'n 170 clubs bij aangesloten. Als we vragen hebben over carnaval, kunnen we daar terecht voor advies."

Ziekenbezoek

De Limburgers zijn niet vies van complimenten aan het adres van de noorderlingen. Zo zegt vice-voorzitter Bert Kitzen van de BCL op Facebook over CV Oldeclooster: "Een mooie vereniging. Erg gezellig daar en ze komen steevast naar onze bijeenkomsten. We moeten daar ook een keer heen."

Hegeman benadrukt dat het niet alleen maar lol en drinken is in het noorden. "Op Rosenmontag gaan we met de Raad van Elf op bezoek in zieken- en verzorgingshuizen. Dat vinden we hartstikke belangrijk."