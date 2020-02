Ook Democraat Bernie Sanders gewaarschuwd voor Russische bemoeienis

Amerikaanse inlichtingendiensten hebben ook de Democratische kandidaat Bernie Sanders gewaarschuwd voor Russische bemoeienis bij zijn campagne, bevestigt hij na berichtgeving in The Washington Post. Sanders doet mee aan de Democratische voorverkiezingen en gaat het bij de presidentsverkiezingen in het najaar mogelijk opnemen tegen president Trump.

Over Trump werd gisteren al gemeld dat hij gewaarschuwd was voor Russische inmenging. De president kreeg bij zijn verkiezing in 2016 hulp van de Russen, die via sociale media zijn tegenstander Hillary Clinton zwart maakten, concludeerde speciaal aanklager Robert Mueller vorig jaar. Voor een samenzwering tussen Trump en Rusland vond Mueller geen bewijs.

Sanders werd naar eigen zeggen een maand geleden ingelicht over de inmenging. "Het interesseert me niet wie Poetin graag als president ziet", zei hij. "Ze proberen verdeeldheid, haat en chaos te veroorzaken. Mijn boodschap aan Rusland is duidelijk: meng je niet in de Amerikaanse verkiezingen."

Hoe de Russen zich bemoeien met de verkiezingen, is niet helemaal duidelijk, schreef The Washington Post. Een bron binnen het Congres zei dat Rusland weer desinformatie verspreidt over de campagnes van Trump en Sanders, maar dat de bevindingen nog voorlopig zijn. Het Kremlin ontkent de aantijgingen.