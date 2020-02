Zeer grote brand op bedrijventerrein in Zwaag

Bij bamboeverwerkingsbedrijf Moso International in Zwaag woedt een grote brand. Het bedrijf is gevestigd op industrieterrein Zevenhuizen.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord meldt dat het vuur is overgeslagen naar een tweede pand. Meer brandweereenheden zijn opgeroepen uit omliggende gemeenten.

Rond 19.45 uur kwam de melding van de brand binnen bij de brandweer. De rook trekt richting Zwaagdijk. De brandweer adviseert om ramen en deuren te sluiten.

De Moso-vestiging in Zwaag opende in 2016. Het bedrijf is de grootste bamboeverwerker van Europa.