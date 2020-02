Slachtoffers jeugdzorg boos: 'Je kunt niet iedereen over één kam scheren'

Het was onrustig in de zaal, er klonk geschreeuw en er was veel rumoer. Bij de bijeenkomst in Nieuwegein, waar slachtoffers van geweld en misbruik in de jeugdzorg vanmiddag hoorden dat ze ieder 5000 euro krijgen als tegemoetkoming, liepen de emoties hoog op. Dat vertelt Philomeen Soudant, die bij de besloten bijeenkomst aanwezig was.

De 58-jarige Soudant werd in haar jeugd misbruikt en mishandeld door haar pleegouders. Ze was vanmiddag met hoge verwachtingen naar de bijeenkomst gekomen. "Ik hoopte dat we naar het schadefonds konden gaan, dat we daar ons verhaal zouden kunnen vertellen en dat er dan zou worden bepaald: jij krijgt dit bedrag, jij krijgt dat bedrag."

In plaats daarvan krijgt ieder slachtoffer dus eenmalig 5000 euro. Met nadruk niet om alle kosten "die voortkomen uit het slachtofferschap te compenseren", maar als "erkenning van het geweld dat slachtoffers is aangedaan", schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer.

"Toen ik dat hoorde, brak ik", vertelt Soudant. "Niemand was er blij mee. Want je kunt niet iedereen over één kam scheren. En geld maakt natuurlijk niet gelukkig, maar dit bedrag is sowieso veel te laag. Alleen al mijn psychotherapeut kost 95 euro per sessie. Reken maar uit."

Ook andere slachtoffers zijn niet tevreden met de 5000 euro als tegemoetkoming: