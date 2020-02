Europese top over geld mislukt: 'Het moet rijpen'

De Europese regeringsleiders zijn er niet in geslaagd om een nieuwe begroting op te stellen voor de komende zeven jaar. Na twee dagen vergaderen in Brussel heeft de Belgische voorzitter Michel besloten om de onderhandelingen op te schorten. "We hebben meer tijd nodig om te zien hoe we eruit kunnen komen", zegt hij.

Wanneer de besprekingen worden hervat, is niet bekend. "Zoals mijn grootmoeder al zei: om te slagen moeten we het blijven proberen", aldus Michel.

De hele dag spraken de landen intensief. Nederland wil niet meer aan de EU gaan betalen, terwijl dat wel gevraagd wordt door de andere landen. De Zuid- en Oost-Europese landen willen heel graag de speciale cohesiefondsen (om armoede te bestrijden) behouden, terwijl Nederland wil vasthouden aan de korting van 1,5 miljard euro die het heeft.

Een ander struikelblok is het percentage van de omvang van de Europese economie dat naar de EU moet gaan. Michel zet in op 1,07 procent, terwijl Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Zweden niet verder willen gaan dan 1 procent. Dat is een verschil van 75 miljard euro.

Douane-inkomsten zelf houden

Ook wil Nederland graag de douane-inkomsten zelf houden die via de haven van Rotterdam in de schatkist terechtkomen. De Europese Unie wil dat een deel naar de schatkist in Brussel vloeit.

Volgens de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, dringt de tijd. "Als we voor het eind van het jaar geen akkoord hebben, kunnen we geen geld uitgeven."

Michel is ook na het mislukken van de besprekingen optimistisch. "Ik denk dat het kan, iedereen wil er namelijk uitkomen en iedereen wil modernisering."

Irritatie

Vandaag is de hele dag getracht om tot een oplossing te komen. Premier Rutte was bij veel van die pogingen betrokken, omdat hij de aanvoerder is van wat ze in Brussel de zuinige landen noemen. Naar verluidt wekte de houding van deze landen irritatie, vooral bij de netto-ontvangers, die meer geld krijgen van de EU dan ze aan Europa uitgeven.

Rond 19.00 uur legde Michel een compromis op tafel, waarvan al snel duidelijk werd dat de meningen te veel uiteenliepen. "Het moet rijpen", zo vatte Von der Leyen de discussie samen.