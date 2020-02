Rechtbank wil duidelijkheid van OM over beschuldiging Al Houda-moskee

Binnen drie maanden moet het Openbaar Ministerie meer bewijs leveren voor de beschuldiging van witwassen aan het adres van de Al Houda-moskee in Geleen. Dat heeft de rechtbank beslist in een voorbereidende zitting.

In de rechtszaal bleek dat de zaak van het OM minder sterk is dan het eerder dacht, schrijft 1Limburg. Er zijn verdenkingen dat geld dat de moskee kreeg afkomstig is van een criminele bron. Maar de officier van justitie gaf nu toe dat het geld ook een onverdachte gift uit Saudi-Arabië zou kunnen zijn.

Het OM maakte ook bekend dat een eerdere verdenking van ronselen voor de jihad in het gebedshuis is vervallen.

Financiering terrorisme

De verdenkingen tegen twee bestuursleden van de de Al Houda-moskee blijven wel overeind. Voorzitter Stefan Z. heeft volgens het OM valsheid in geschrifte gepleegd bij de donateursadministratie van een stichting die gelieerd is aan de moskee.

Vicevoorzitter Laarbi A. zou een kwart miljoen euro hebben doorgesluisd naar IS-gebied en zelf in het strijdgebied zijn geweest. Hij wordt daarom verdacht van het financieren van terrorisme en deelname aan de terroristische organisatie Islamitische Staat.

Bedreiging na verklaring

Tijdens de verhoren van Tweede Kamercommissie die ongewenste beïnvloeding van moskeeën onderzoekt, kwam Al Houda ook aan bod. Oud-bestuurslid Hajer Harzi verklaarde dat met geld uit Saudi-Arabië het salafisme werd gepropageerd en dat gematigde moslims er worden geïntimideerd.

Een dag na haar getuigenis deed ze aangifte van bedreiging. In een video die aan haar gericht was werd volgens haar gezegd dat "een kogel zo is besteld."