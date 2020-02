Ook Utrecht onderzoekt onterechte belasting voor Joden na WO II

In navolging van Amsterdam en Den Haag gaat ook Utrecht uitzoeken of Joodse huiseigenaren na de Tweede Wereldoorlog onterecht straatbelasting hebben moeten betalen.

Het gaat om belastingen die gemeenten inden voor kosten die ze tussen 1940 en 1945 maakten voor het onderhoud van de stoep voor het huis. Maar veel huizen van Joden waren in de oorlog ingenomen door de Duitse bezetter. Amsterdam en Den Haag hebben inmiddels geoordeeld dat de naoorlogse heffing onterecht was.

Burgemeester Van Zanen denkt dat zoiets mogelijk ook in Utrecht is gebeurd. Hij schrijft aan de gemeenteraad dat een Duitse stichting de huizen beheerde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Omdat die stichting officieel geen eigenaar was, betaalde ze ook geen straatbelasting.

Onderzoek door NIOD

Een historicus en het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) gaan nu uitzoeken of er achteraf nog belasting is verrekend aan teruggekeerde eigenaren.

In Den Haag werd bijna drie miljoen euro uitgekeerd aan nabestaanden van mensen die op deze manier werden benadeeld. Voor de zomer moet het onderzoek in Utrecht klaar zijn, schrijft RTV Utrecht.