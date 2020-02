Keniaanse rechter opgepakt om belangenverstrengeling moordzaak Tob Cohen

Een hoge Keniaanse rechter is opgepakt op verdenking van belangenverstrengeling. Volgens de Keniaanse krant The Daily Nation lijkt het erop dat hij een intieme relatie had met de verdachte van de moord op de Nederlandse zakenman Tob Cohen. Het is onduidelijk of hij ook rechter is in deze moordzaak.

Het gaat om Sankale ole Kantai, rechter in het Keniaanse hof van beroep. Hij bracht een nacht door met Sarah W., de ex-vrouw van Cohen, die verdacht wordt van de moord op de zakenman. Vervolgens zou de rechter advies hebben gegeven aan de verdachte over verklaringen aan de politie.

Hopeloos corrupt

De onthulling van The Daily Nation komt op een moment dat de Keniaanse rechtsstaat een golf van kritiek over zich heen krijgt, zegt correspondent Koert Lindijer. "Het rechtssysteem in Kenia is hopeloos corrupt", zegt hij. "De politiek belooft de corruptie te bestrijden, maar daar komt niets van terecht."

Sarah W. is een prominent lid van de Keniaanse elite en was verwikkeld in een vechtscheiding met Cohen. De Nederlandse zakenman werd een tijd vermist, waarna W. werd gearresteerd. Vervolgens werd in september zijn lijk gevonden in een ondergrondse tank bij zijn huis in Nairobi.

Veel Kenianen bekijken de zaak in het licht van het corrupte rechtssysteem. "Wat je hier veel hoort is: waarom zou je een advocaat inhuren als je ook een rechter kan omkopen?", zegt Lindijer. "Het is weer eens bewijs dat voor de elite andere regels gelden dan voor de rest van de bevolking."