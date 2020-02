Peijs: staatssecretaris Visser had moeten aftreden om Zeeuwse kazerne

CDA-politica Karla Peijs vindt dat staatssecretaris Visser gisteren had moeten aftreden. Peijs was commissaris van de koningin van Zeeland toen in 2012 het besluit werd genomen om de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen te verhuizen.

Peijs zegt geen enkel begrip te hebben voor Visser, die onlangs, acht jaar later, besloot om de verhuizing naar Zeeland af te blazen. In plaats daarvan wordt de kazerne verplaatst naar Nieuw Milligen in Gelderland.

"Ze heeft ons belogen en bedrogen. Van de ene overheid naar de andere vind ik dat echt een doodzonde", zegt Peijs in de podcast De Stemming van Vullings en Van der Wulp.

'Geen cadeautje'

Er wordt vaak gezegd dat de keuze voor Vlissingen destijds een cadeautje voor Peijs was van haar CDA-collega Hans Hillen, die in 2012 minister van Defensie was in het kabinet-Rutte I. Maar dat is volgens haar onzin. "Dat is framing geweest van tegenstanders."

Gisteren was er een debat met Visser in de Tweede Kamer. De staatssecretaris kreeg keiharde kritiek, omdat ze niet aan Zeeland had gemeld dat ze allang op zoek was naar een andere locatie voor de kazerne. Een motie van afkeuring kreeg echter geen meerderheid.