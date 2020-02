Verdachte bioscoopmoorden dacht dat schoonmakers 'elitetroepen' waren

De man die terechtstaat voor het doden van twee schoonmakers in een bioscoop in Groningen heeft alsnog een verklaring gegeven over zijn daden. Dat blijkt uit rechtbankverslagen van een andere zaak waarin Ergün S. is verwikkeld. RTV Noord heeft de verslagen ingezien.

Op 7 februari werd een regiezitting gehouden over de dubbele bioscoopmoord. Daar zei S. alleen dat hij spijt had van zijn daad en in een psychose zat. Meer details gaf hij niet. Diezelfde dag was er ook een rechtszaak over een omgangsregeling met zijn dochter. Daar heeft hij een uitgebreidere verklaring gegeven, blijkt nu.

S. zei dat hij in de tijd voor het ombrengen van de slachtoffers, een echtpaar uit Slochteren, nauwelijks meer sliep, mede door het gebruik van drugs. Hij raakte ervan overtuigd dat zijn ex-vriendin en zijn dochter waren vermoord door "elitetroepen". De schoonmakers die in de bioscoop aan het werk waren, waren volgens hem lid van die elitetroepen.

Verzoek afgewezen

Met zijn ex-vriendin en kind is niets aan de hand. Via een rechtszaak probeerde S. een omgangsregeling af te dwingen. Hij zegt dat hij zijn dochter al heel lang niet meer heeft gezien en vindt dat het mogelijk moet zijn om zijn kind tijdens zijn gevangenschap te zien.

De rechter heeft het verzoek afgewezen. In een advies van de Raad voor de Kinderbescherming staat dat een omgangsregeling ernstig nadeel oplevert voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het meisje. Haar moeder is het daarmee eens.