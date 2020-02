Kunstmatige intelligentie helpt nieuwe antibiotica te vinden

Een lichtpuntje in de strijd tegen antibioticaresistentie. Onderzoekers van de prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT) zijn erin geslaagd een algoritme te ontwikkelen waarmee een computer razendsnel kan zoeken naar chemische verbindingen die mogelijk een vergelijkbare werking hebben als antibiotica. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Cell.

De wetenschappers hebben hun algoritme geleerd om te zoeken naar farmaceutische verbindingen die potentieel in staat zijn bacteriën te doden. Toen ze wisten welke eigenschappen een chemisch stofje daarvoor nodig heeft, hebben ze hun rekenmodel losgelaten op een database met duizenden bekende farmaceutische verbindingen die ooit onderzocht zijn bij de ontwikkeling van medicijnen.

Daarbij is een veelbelovende chemische verbinding gevonden die in ontwikkeling was als medicijn tegen diabetes.

Muizen

De onderzoekers hebben het nieuwe middel halicin genoemd, naar 'Hal', de computer met kunstmatige intelligentie die een hoofdrol speelt in de film 2001: Space Odyssey.

Vooralsnog is halicin alleen getest in het laboratorium en in muizen. Er is nog geen onderzoek gedaan om te kijken of het middel dezelfde werking heeft bij mensen met bacteriële infecties. Wetenschappers zijn vooral benieuwd naar het effect op infecties door multiresistente bacteriën die ongevoelig zijn voor de werking van bekende antibiotica.

In het lab

In het laboratorium doodt halicin onder meer E.coli-bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica van het type carbapenem. Die carbapenems zijn laatste redmiddelen om infecties te bestrijden.

E.coli-bacteriën veroorzaken bijvoorbeeld vaak blaasontstekingen. Het door de MIT-onderzoekers opgespoorde middel werkt in het lab ook tegen tuberculose-bacteriën.