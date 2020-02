Burgemeester Dokkum mocht Zwarte Piet-demonstratie niet verbieden

De demonstratie tegen Zwarte Piet bij de landelijke intocht in Dokkum had niet verboden mogen worden. Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland bepaald.

Burgemeester Waanders van Dongeradeel besloot vlak voor de intocht van 2017 protesten van de Stichting Nederland Wordt Beter (NLWB) en Kick Out Swarte Pyt te verbieden, omdat ze signalen had dat voorstanders van Zwarte Piet nieuwe blokkades planden.

Eerder die dag stuurde de politie twee bussen met demonstranten van de actiegroep Kick Out Swarte Pyt terug. Zij waren onderweg naar Dokkum om bij de intocht te protesteren, maar werden op de A7 bij Joure tot stoppen gedwongen door voorstanders van Zwarte Piet die de weg blokkeerden.

Minder streng

De burgemeester besloot daarop ook een noodbevel uit te vaardigen in verband met de handhaving van de openbare orde. Stichting NLWB was samen met anderen in beroep gegaan tegen het demonstratieverbod en het noodbevel.

De rechter vindt dat de burgemeester niet genoeg onderzoek heeft gedaan naar andere, minder strenge maatregelen. Ze heeft dus ook niet goed genoeg onderzocht of de demonstratie op een andere manier had kunnen doorgaan, schrijft Omrop Fryslân.