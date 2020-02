Koolmees: Kamerleden moeten voorzichtig zijn in taalgebruik

Steinmeier deed die uitspraak naar aanleiding van de aanslagen in Hanau. Koolmees zei vanmorgen voor aanvang van de ministerraad dat hij het daar van harte mee eens is. Hij vindt het goed dat problemen benoemd worden, "maar je kunt ook echt doorschieten en polariseren en groepen tegen elkaar opzetten en dat moeten we niet willen met elkaar."

Extreme standpunten

De vicepremier verwijst ook naar de Tweede Kamer: "Je ziet dan dat er een extreem standpunt wordt geponeerd aan de ene kant en een extreem standpunt aan de andere kant. En dat noemen we dan een debat, terwijl het helemaal geen debat is. Daar moeten we mee oppassen met elkaar, ook in het parlement."

Deze week zei Forum voor Democratie-leider Baudet in de Kamer dat de EU doelbewust immigranten naar Europa haalt "om zo de Europese identiteit te verzwakken". Op de vraag of Steinmeier dat soort taal bedoelt, zei Koolmees: "Ja, klopt. Het is inderdaad dat soort taal waar je als volksvertegenwoordiger voorzichtig mee moet zijn.