Laatste eerbetoon aan dirigent Reinbert de Leeuw in Amsterdam

In Amsterdam wordt vandaag afscheid genomen van dirigent en componist Reinbert de Leeuw. Hij overleed vorige week op 81-jarige leeftijd. Om 11.00 uur begon in Muziekgebouw aan het IJ een afscheidsbijeenkomst. Vanmiddag is de begrafenis op begraafplaats Zorgvlied, in het zuiden van de stad. Belangstellenden kunnen beide gelegenheden bijwonen.

De Leeuw was mede-oprichter van het Schönberg Ensemble, het huidige Asko/Schönberg Ensemble. Daarmee trad hij 45 jaar op en hij ontving vele prijzen.

Zo kreeg hij in 2013 de Edison Oeuvreprijs en in 2018 de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs uit handen van koningin Maxima. De Leeuw was ook Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.