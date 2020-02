Premier Lesotho verschijnt niet bij rechtszaak over moord op ex-vrouw

Thomas Thabane, de minister-president van Lesotho, heeft zijn land verlaten, terwijl hij vandaag moest voorkomen in de rechtszaak over de moord op zijn voormalige vrouw. Dat meldt de Zuid-Afrikaanse televisiezender eCNA. Hij is naar een dokter in Zuid-Afrika, zegt Thabane's zoon tegen persbureau Reuters.

Vandaag zou duidelijk worden of Thabane officieel wordt aangeklaagd voor de moord op zijn ex-vrouw. In januari werd de premier door een politiechef beschuldigd van betrokkenheid bij de moord. Thabane sprak de beschuldigingen tegen en zei dat de politiechef een lastercampagne tegen hem was begonnen, omdat de premier van plan was hem te ontslaan.

Thabane's huidige vrouw Maesiah Thabane (42) werd begin deze maand aangeklaagd voor de moord op Thabane's ex-vrouw. Maesiah Thabane zou haar hebben laten vermoorden zodat zij haar plaats kon trouwen met de 80-jarige Thabane.

De 58-jarige Lipolelo Thabane werd in 2017 doodgeschoten in Maseru, de hoofdstad van het kleine bergstaatje, dat wordt ingesloten door Zuid-Afrika. Lipolelo was officieel nog getrouwd met Thomas Thabane en weigerde haar First Lady-titel af te staan. Na haar dood kon Maesiah die plek innemen.