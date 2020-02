Iraniërs naar de stembus: 'Ik zal stemmen voor de idealen van de revolutie'

Hij is enthousiast over alle kandidaten waaruit hij kan kiezen. "Het is een kwestie van de juiste eruit pikken. Maar er zijn veel goede kanshebbers. Ik zie dit als een mooie kans onze principes te onderstrepen." Ook Nargess, een ambtenaar, is positief: "Er zullen zoveel mensen op de been zijn als tijdens de begrafenis van generaal Soleimani", zegt ze.

Duizenden mensen gingen begin februari de straat op om de door Amerika geliquideerde Iraanse generaal te eren. Het zette de verhoudingen tussen Iran en Amerika nog verder op scherp, ze blijven elkaar over en weer bestoken met vijandelijkheden.

Hoop

Een flinke opkomst is belangrijk voor de machthebbers. De verwachting is dat die in conservatievere dorpen hoger is dan in de hoofdstad. "Hoewel ik zelf niet van plan ben te stemmen weet ik dat dat in mijn dorp anders is", zegt Nahid. "Ik kijk zo min mogelijk naar het nieuws en ben van plan de dag met vrienden door te brengen. Zolang ik niet aan politiek denk, voel ik me een stuk beter."

Farnaz kan zich nog goed herinneren hoe de verkiezingskoorts tijdens de parlementsverkiezingen vier jaar geleden voelde. "Ik had toen zoveel hoop. Mijn vrienden en ik dachten dat we echt iets konden gaan veranderen. Ik had lijstjes gemaakt met de namen van alle hervormers waar mijn vrienden en ik op moesten stemmen. We hadden echt het gevoel dat we iets konden bereiken, dat gevoel is helemaal weg."