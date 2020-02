Nederlandse passagiers Westerdam teruggekeerd op Schiphol

39 Nederlandse passagiers van cruiseschip Westerdam zijn geland op Schiphol, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gisteravond laat werd al bekend dat de groep Nederlanders, samen met tientallen andere passagiers, uit Cambodja was vertrokken. De cruisepassagiers waren in dat land gestrand, nadat was gebleken dat een van de opvarenden van de Westerdam was besmet met het coronavirus.