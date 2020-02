Wekdienst 21/2: Erkenning voor slachtoffers jeugdzorg en verkiezingen Iran

Wat heb je gemist?

Het kabinet komt met een compensatieregeling voor slachtoffers van geweld of seksueel misbruik in de Jeugdzorg. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat van alle kinderen die na de oorlog in jeugdzorg-instellingen hebben gezeten, driekwart te maken heeft gehad met fysiek, verbaal of seksueel geweld.

De ministers De Jonge van Volksgezondheid en Dekker voor Rechtsbescherming hebben daarvoor al excuses aangeboden. Nu komt daar een compensatieregeling bij. Hoe hoog die is, horen de slachtoffers vanmiddag. Dan is er ook een lotgenotenbijeenkomst in Nieuwegein.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Onder de doden bij de aanslag op de twee shishabars in het Duitse Hanau zijn vijf Turkse staatsburgers, zo bleek gisteravond. Mohammed probeerde zich te verschuilen voor de aanslagpleger. Hij werd in zijn schouder geschoten maar overleefde het. De man die naast hem lag, werd in zijn keel geschoten; voor hem kwam hulp te laat.

Vanuit een ziekenhuisbed vertelt hij dat hij in de Arena Bar & Café aan het eten was met zo'n tien anderen: