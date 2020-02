Tinderwurger Nieuw-Zeeland krijgt levenslang

Een man uit Nieuw-Zeeland is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op een Britse backpacker in 2018. De 28-jarige man kan bovendien de eerste 17 jaar van zijn celstraf geen aanspraak maken op voorwaardelijke vrijlating.

Het slachtoffer was de 22-jarige Grace Millane. Zij had net haar universiteitsdiploma behaald en was op rondreis in Nieuw-Zeeland. Via Tinder kwam zij in contact met de dader.

Zijn advocaten stelden dat hij de vrouw per ongeluk om het leven had gebracht bij wurgseks met wederzijdse instemming. Pathologen verklaarden dat de vrouw op een gegeven moment bewusteloos raakte, maar dat de man desondanks is doorgegaan met haar wurgen.

De Nieuw-Zeelander was vorig jaar november al schuldig bevonden, maar moest zijn straf nog horen.