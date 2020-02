Rutte: zware verdeeldheid over nieuwe begroting EU

De Europese leiders zijn vandaag bij het overleg over een nieuwe begroting niks opgeschoten, aldus premier Rutte. De premier verliet net na middernacht de vergadering. Vrijdagochtend komt de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel met een nieuw voorstel.

Rutte is niet hoopvol gestemd. "Maar wondertjes zijn mogelijk." De afgelopen uren hebben de leiders nog niet onderhandeld. "We hebben allemaal apart aan Michel uitgelegd wat we willen." Nederland deed dat samen met de andere zogenoemde zuinige landen (Oostenrijk, Zweden en Denemarken).

Biografie Chopin

Rutte herhaalde dat hij vast blijft houden aan de zuinige houding om vooral niet meer geld aan de Europese Unie af te staan. "We zijn voorlopig zwaar verdeeld. De christendemocraten zijn het onderling zelfs zo oneens dat ze niet eens een aparte vergaderingen van christendemocratische leiders hebben gehad", aldus Rutte.

Eerder waarschuwde Michel dat het een lange top gaat worden. Rutte had daarom vast een speciaal boek, de biografie van Chopin, meegenomen. "Maar ik heb er nog niet in kunnen lezen, het was toch drukker dan gedacht", aldus de premier.