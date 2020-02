Tesla mag toch verder met bomenkap voor fabriek in Duitsland

De bomenkap voor een Tesla-fabriek in de buurt van Berlijn kan doorgaan, heeft de rechter bepaald. Afgelopen weekend sommeerde de rechtbank Tesla tijdelijk te stoppen met de grootschalige bomenkap, in afwachting van de uitspraak. Dit besluit is onherroepelijk.

Milieubeschermers zijn tegen de bouw van de fabriek, omdat er zo'n 92 hectare bos voor moet worden gerooid. Volgens de milieubeschermers is het schadelijk voor de flora en fauna en de watervoorraad in het gebied. Ook vinden ze het voorbarig dat Tesla nu al begint met het bouwklaar maken van het terrein, omdat Tesla nog geen bouwvergunning heeft voor de fabriek.

Ze stapten naar de rechter. Die zegt nu dat in een eerder stadium is voldaan aan alle voorwaarden en vindt het om die reden niet nodig de bomenkap te verbieden. Tesla heeft haast, omdat alle bomen in het gebied voor eind deze maand gekapt moeten zijn vanwege de start van het broedseizoen.

Waarschuwing

Werkgeversorganisaties en de Duitse overheid waarschuwden afgelopen week voor "catastrofale gevolgen". Zo vreesde de Duitse werkgeversorganisatie BVMW dat het mislukken van het Tesla-project een "catastrofaal signaal" zou zijn naar buitenlandse investeerders. Ook minister Altmaier (Economische Zaken) noemde de bouw van de fabriek "een van de belangrijkste industriële complexen die in de deelstaat Brandenburg komen sinds lange tijd".

De Tesla-fabriek wordt de eerste grote fabriek van de Amerikaanse autobouwer in Europa. In Nederland is er een groot distributiecentrum in Tilburg, en in Amsterdam staat het Europese hoofdkantoor van het bedrijf. Het is de bedoeling dat de eerste Tesla's en accu's in de zomer van 2021 uit de fabriek rollen.

Tesla-baas Elon Musk heeft beloofd om een miljoen bomen terug te planten. Dat is drie keer zoveel als hij nu laat omhakken. Het is nog onbekend waar die bomen komen.