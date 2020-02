Muhammed overleefde de aanslag in Hanau: 'Hij schoot me in mijn schouder'

Onder de doden bij de aanslag op de twee shishabars in het Duitse Hanau zijn vijf Turkse staatsburgers. Dat zegt een woordvoerder van de Turkse ambassade in Berlijn. In Turkije is dan ook veel aandacht voor de schietpartij waarbij negen bezoekers van de bars omkwamen.

In de Turkse krant Daily Sabah zegt de ambassadeur Ali Kemal Aydin dat deze aanval niet op zich staat. Volgens hem vielen er in de afgelopen drie decennia in Duitsland meer dan 30 Turkse slachtoffers door racistische aanvallen.

'Ik kan niet ademen'

Muhammed overleefde de aanslag in Hanau. Vanuit een ziekenhuisbed vertelt hij dat hij in de Arena Bar & Café aan het eten was met zo'n tien anderen. "We hoorden vijf à zes schoten, daarna kwam de schutter binnen". Hij zag hoe hij een man door het hoofd schoot. "Daarna schoot hij op ons. Hij heeft mij in de schouder geraakt."

Muhammed vertelt hoe hij en de andere bezoekers zich achter een muur probeerden te verbergen. "We lagen als een bal op elkaar. De jongen onder mij had een gat in zijn keel. Hij zei "ik voel mijn tong niet, ik kan niet ademen".

Geëmotioneerd vertelt Muhammed vanuit zijn ziekenhuisbed dat de jongen het niet heeft overleefd: