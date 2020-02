Tientallen blauwe vinvissen op een kluitje bij Antarctica

Voor de kust bij het eiland Zuid-Georgia hebben wetenschappers "een ongekend grote groep" blauwe vinvissen gezien. De gigantische baleinwalvis wordt met uitsterven bedreigd.

De 55 exemplaren werden gespot in de kustwateren op zo'n duizend kilometer van Antarctica. Vooral in dat gebied werd begin 20ste eeuw massaal op de walvis gejaagd, tot er in 1966 een commercieel verbod werd ingesteld Op het dieptepunt leefden er nog maar enkele honderden exemplaren.

Grootste dier op aarde

De blauwe vinvis is het grootste dier dat op de aarde leeft. Het zoogdier wordt gemiddeld 25 meter lang en is soms wel 100 ton zwaar. Zeebioloog Mardik Leopold van de Wageningen University noemt het aantal van 55 dat nu bij elkaar is gezien "superspectaculair, maar niet uitzonderlijk".

Volgens Leopold moeten we het optimisme wel temperen. "In de zuidelijke oceaan zwemmen in totaal meer dan tweeduizend blauwe vinvissen rond", zei hij bij Nieuws & Co op NPO Radio 1. "Dan is het dus wel mogelijk dat er een keer 55 bij mekaar op een kluitje zitten als het er bijzonder goed is voor de dieren. Als je ergens verwacht te zien dat het beter gaat, is dat wel op de plek waar het vroeger goed ging met de blauwe vinvis."