Moordverdachte proces Caloh Wagoh vrijgelaten

Een 57-jarige verdachte in het moordproces rond motorclub Caloh Wagoh komt op vrije voeten. Roël T. wordt verdacht van de moord op Justin Jap Tjong, maar de rechtbank vindt dat het Openbaar Ministerie de verdenkingen tegen de man niet duidelijk genoeg heeft gemaakt en laat hem dus vrij.

Jap Tjong werd in 2017 doodgeschoten in Amsterdam. Hij was volgens het OM als chauffeur betrokken bij de vergismoord van Hakim Changachi. Toen kort daarna het werkelijke doelwit geliquideerd moest worden, wilde Jap Tjong niet meer meedoen. Een paar weken later werd hij zelf vermoord.

Volgens het OM heeft T. hem doodgeschoten. Zelf verwerpt hij alle verdenkingen. Volgens zijn advocaat is de verdenking alleen gebaseerd op een kroongetuige van dit proces, die zou ook zelf niet direct wijzen naar T. Het is onduidelijk of T. na zijn vrijlating verdachte blijft.

Moordopdrachten

In het proces rond Caloh Wagoh staan zestien kopstukken en leden van de motorclub terecht. De groep zou, in wisselende samenstelling, moorden hebben gepleegd voor meerdere opdrachtgevers.

Het proces draait inmiddels om elf moordopdrachten, waarvan er vijf zijn gelukt. Volgens het OM waren de meeste opdrachten afkomstig van Ridouan Taghi, die in het Marengo-proces terechtstaat voor een reeks liquidaties.