Bondspresident in Hanau: 'We staan zij aan zij tegen geweld'

Behalve in Hanau worden in meer dan vijftig Duitse steden protestwakes gehouden. In Berlijn is dat bij de Brandenburger Tor, het symbool van het verenigde Duitsland.

Leiders uit de hele wereld hebben hun medeleven betuigd, ook premier Rutte. "We staan zij aan zij met onze Duitse buren na de gruwelijke aanslag in Hanau", twittert hij. "Ik heb Angela Merkel gecondoleerd en mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden van de slachtoffers. Voor extremisme is geen plaats in Europa."