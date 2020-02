Kamer ziet nog geen effect van aandelendeal KLM

D66-Kamerlid Paternotte zegt dat het "doodse stilte" is sinds de aandelen werden gekocht. "De positie van KLM is van enorm groot belang voor onze economie, maar sinds de deal zien we ontwikkelingen die eerder in het belang van Air France zijn. Zo moet KLM vliegtuigen eerder uit de vaart nemen op last van Franse piloten. De onafhankelijkheid van KLM staat niet vast. Er is het afgelopen jaar eigenlijk helemaal niets gebeurd."

VVD-Kamerlid Dijkstra vindt dat de zorgen over de toekomst van KLM onvoldoende zijn weggenomen. "Ook de ondernemingsraad en vakbonden maken zich zorgen. Door verkeerde besluiten kan de situatie morgen ineens heel slecht uitvallen voor Nederland, dat moeten we niet hebben. Ik wil meer informatie van Hoekstra over hoe het nu verder gaat en welke afspraken er met de Fransen worden gemaakt."

PvdA-Kamerlid Nijboer zegt ook dat er "nog niets is waargemaakt".

Informatiepositie

Volgens minister Hoekstra van Financiën is met name de informatiepositie van Nederland veel beter geworden door de aankoop van de aandelen, en dat is volgens hem van groot belang. "Het is een verschil van dag en nacht vanaf het moment dat we zijn ingestapt als het gaat om onze mate van invloed. We zitten nu als grootaandeelhouder aan tafel. Dat we gekend worden in belangrijke beslissingen is van groot belang."

De Kamerleden zijn daar nog niet zo van onder de indruk. D66'er Paternotte: "Je kan wel een betere informatiepositie hebben maar de informatie zelf is dat KLM er vooral zwakker voor staat. Het is vooral tot nu toe heel veel praten, geen resultaten."

Dijkstra van de VVD vult aan: "Kom het maar aan ons uitleggen hoe het nu gaat, zou ik zeggen".

Minister Hoekstra benadrukt dat met de aandelenaankoop de Nederlandse publieke belangen echt beter geborgd zijn. "We hebben de investering voor de lange termijn gedaan, het gaat om de langetermijneffecten. We hebben geen haast en we gaan er wel uitkomen met de Fransen."